Se già di per sé i social sono il luogo simbolo degli stereotipi e dei falsi miti su canoni di bellezza irrealistici, ecco che i personaggi famosi sono un bersaglio facile per gli hater. L’ultima ad esserne vittima è l’ex star di Disney Channel Selena Gomez, che, dopo la sua partecipazione ai Golden Globe 2023 in compagnia della sorella di 9 anni, Gracie, ha visto comparire sotto le sue foto diversi commenti simili a questo: “Selena Gomez è ingrassata”.

Un’ennesima critica alla quale la stessa Gomez ha voluto rispondere personalmente con una diretta Instagram: “Sono un po’ grossa in questo momento perché me la sono goduta durante le vacanze di Natale”. Una semplice frase che ha messo tutti a tacere. Purtroppo, però, non è la prima volta che Selena viene criticata per il suo aspetto fisico, nonostante tempo fa avesse spiegato di avere una malattia, il lupus, che le provoca, tra l’altro, proprio delle variazioni di peso: “Onestamente, non mi importa del mio peso poiché la gente avrebbe comunque qualcosa di cui lamentarsi: ‘Sei troppo magra’, ‘Sei troppo grassa’, ‘Questo non va bene’ e così via”. Un atteggiamento che è stato apprezzato dai numerosi fan i quali sono felici del messaggio di body positivity che la loro paladina si impegna a portare avanti, trovando in lei una fonte d’ispirazione anche per le proprie battaglie.