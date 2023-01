Immaginate la scena: una cena a Clarence House, attorno al tavolo ci sono Carlo con l’amata moglie Camilla e alcuni degli amici più stretti; e a tener banco nei discorsi sono le rivelazioni fatte dal principe Harry nel suo libro di memorie, “Spare”. No, non è uno spoiler della prossima stagione della serie Netflix The Crown ma piuttosto la situazione raccontata da un’insider al Daily Mirror, che riferisce stralci dei discorsi che si sono tenuti lo scorso sabato sera. Secondo quanto si legge, re Carlo III avrebbe riunito i suoi amici per confidarsi con loro circa le scottanti dichiarazioni fatte dal suo secondogenito e incassare il loro appoggio incondizionato. Così, “poco prima del pudding alla violetta”, il nuovo sovrano avrebbe spiegato ai presenti i motivi che lo spingono a intraprendere la via della riconciliazione: “Non ho letto tutto il libro, ma sappiamo che delle 500 pagine stampate almeno 300 ne sono rimaste fuori. E pure che il contratto con la casa editrice prevede l’uscita di altri libri. Mio figlio ne ha in serbo altri tre, se non lo affronto la monarchia non ne uscirà“, avrebbe detto Carlo. Aggiungendo: “Tanto vale tentare una riconciliazione anche se in prima battuta è stato spontaneo fargli sapere che non sarebbe stato gradito all’incoronazione del 6 maggio”. E ancora, l’insider racconta dell’ammissione di debolezza da parte del monarca: “È vero, Harry è stato sleale, ma potrebbe esserlo ancora di più. E Buckingham Palace sa di non potere controllare la questa narrazione. Potrei mettere a repentaglio status e popolarità”, avrebbe confidato ancora il re agli amici. Puntando il dito dritto contro la consorte di Harry: “È Meghan la regista di tutto. Come qualcuno che ha scalato il palo untuoso che porta al successo nel mondo, Meghan può annusare la debolezza a un miglio di distanza”