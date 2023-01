Harry e William come Terence Hill e Bud Spencer. Le rivelazioni alimentari dell’ex maggiordomo di corte, Paul Burrell, a The Sun, fanno tornare alla mente il celebre “…Altrimenti ci arrabbiamo!”. Ebbene, cos’ha riferito il 64enne Burrell al tabloid britannico? Niente di più che un’affermazione di passaggio da una delle mille mattine passate nella sala della colazione reale quando Harry e William erano bambini. “Perché Willy ne mangia tre e io no?”, pare si chiedesse Harry da bimbo di fronte alla colazione da campione (di grassi) del fratello più grande. Burrell ha proprio spiegato che a suo avviso Harry si sentisse meno importante di William da bambino perché mangiava meno salsicce a colazione. Insomma, possono tranquillamente partite le note degli Oliver Onions, e può ripartire la gara per la dune buggy a birre e salsicce. Al posto di Bud e Terence però da oggi possiamo immaginare Harry e William intenti a collezionare sul regale tavolo gli stecchini per ogni salsiccia ingurgitata a colazione.