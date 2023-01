“È una giornata storica, un giorno di festa per le persone per bene, per le famiglie delle vittime della mafia, perché il sacrificio di tanti eroi non era vano”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti a Palazzo di giustizia dopo l’incontro col procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, sull’arresto del latitante mafioso Matteo Messina Denaro. “Mi piace immaginare che questo possa essere il giorno nel quale viene celebrato il lavoro degli uomini e delle donne che hanno portato avanti la guerra contro la mafia. Ed è una proposta che farò”