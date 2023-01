La decisione dei governi statunitense, francese e tedesco di fornire rispettivamente all’Ucraina il veicolo da combattimento di fanteria Bradley (Ifv), il veicolo corazzato da ricognizione a ruote Amx 10Rc e il Marder Ifv indica che la guerra di Kiev contro la Russia si avvia verso una nuova fase nel primo semestre del 2023, con una maggiore enfasi sulla potenza di fuoco. Gli alleati della Nato, prima dello scoppio delle principali ostilità tra Ucraina e Russia nel 2022, erano impegnati in molteplici programmi di addestramento destinati a modernizzare e far maturare le forze ucraine alla luce della minaccia rappresentata dalla Russia.

Dall’invasione, gli stati della Nato hanno intrapreso un vasto programma per sviluppare tattiche e conoscenze sul campo di battaglia come si è visto con l’Operazione Interflex del Regno Unito. Tuttavia, qualsiasi spinta da parte delle forze ucraine in primavera richiederà un ampio raggio di operazioni combinate includendo piattaforme ora fornite loro da Stati Uniti, Francia, Germania e altri. Parlando il 5 gennaio, il generale del Pentagono Pat Ryder ha affermato che circa 12.000 ucraini hanno ricevuto un grado di addestramento standard della Nato. La fase successiva, rivelata da Ryder, sarebbe l’addestramento combinato alle manovre armate e congiunte, che probabilmente avverrà nei siti in Germania.

L’aspirazione degli Stati Uniti è che ogni mese circa 500 forze ucraine vengano addestrate a livello di battaglione. “Questo fornirà loro un addestramento avanzato e darà loro una maggiore capacità di operare a livello di armi combinate, in modo da avere un vantaggio sul campo di battaglia”, ha spiegato Ryder durante il briefing. A questo punto del conflitto le operazioni potrebbero prendere una direzione diversa, da fronti statici a una guerra armata combinata che aspiri a prendere l’iniziativa sul campo di battaglia.

Sul fronte del Donbass, la Russia ha cambiato strategia puntando ai fianchi di Bakhmut. Nella serata dell’11 gennaio Evgenij Prigozhin ha ribadito che le forze russe hanno conquistato la città di Soledar, nella regione di Donetsk, nonostante Kiev smentisca. “Ancora una volta vorrei confermare la completa liberazione di Soledar dalle unità dell’esercito ucraino”, ha detto Prigozhin, aggiungendo che i civili sono stati evacuati e che le forze di Mosca hanno eliminato 500 militari ucraini che non volevano arrendersi.

In tutto ciò il Gruppo Wagner ha un ruolo molto attivo. La caduta di Soledar era stata già annunciata dal presidente dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin. Intanto il ministro della Difesa della Federazione Russa Sergei Shoigu ha reso noto un ennesimo cambiamento nei vertici dell’operazione militare speciale in Ucraina. Il generale dell’esercito Valery Gerasimov, capo di stato maggiore delle forze armate, è stato nominato comandante del raggruppamento congiunto di truppe.

I suoi vice sono tre: il comandante in capo delle Forze Aerospaziali (Vks), generale dell’esercito Sergei Surovikin; il comandante in capo delle Forze Terrestri, generale dell’esercito Oleg Salyukov; il vice capo di stato maggiore delle forze armate, colonnello generale Alexei Kim – originario di Kazan, sul fiume Volga, capitale dei tartari. Gerasimov è definito come “l’uomo che non ride mai” ed è il più longevo dei “sopravvissuti” al fianco di Putin. Un generale-stratega: sua la teoria della “guerra ibrida” in cui già in passato sottolineava che: “In termini di entità di vittime e distruzione, le catastrofiche conseguenze sociali, economiche e politiche, questi conflitti di nuovo tipo sono paragonabili alle conseguenze di una vera guerra. Le stesse regole della guerra sono cambiate. Il ruolo dei mezzi non militari per raggiungere obiettivi politici e strategici è aumentato e, in molti casi, ha superato la potenza delle armi nella loro efficacia”.

Di sicuro si va verso una nuova fase caratterizzata in parte da nuove armi e altri soldati. La tregua annunciata durante le festività natalizia non è mai praticamente esistita e il campo sta dimostrando altro.