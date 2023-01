Intervallo di Roma–Genoa, ottavi di finale di Coppa Italia. Le squadre stanno per rientrare in campo e le telecamere Mediaset riprendono Nicolò Zaniolo mentre discute con l’arbitro Feliciani. A un certo punto si sente chiaramente, in diretta tv, la bestemmia del centrocampista giallorosso: “Era fallo quello, p**** ***”. I commentatori, in imbarazzo, tentano di fare finta di nulla e spostare l’attenzione. Ma la bestemmia di Zaniolo si è udita chiaramente e infatti già pochi minuti dopo comincia a rimbalzare sui social network.

La Roma ha vinto la partita per 1 a 0 grazie a un gol di Paulo Dybala nella ripresa. L’argentino ha salvato una squadra poco brillante, complice anche il nervosismo di Zaniolo stesso, che nel corso della partita ha più volte accusato la terna arbitrale di non tutelarlo di fronte ai numerosi contrasti ruvidi dei difensori del Genoa. Probabilmente, all’intervallo il centrocampista stava discutendo proprio di questo con il direttore di gara quando ha bestemmiato.

Sarà squalificato? – Nonostante la bestemmia sia stata udita chiaramente in diretta televisiva (la partita è stata trasmessa su Canale 5), la squalifica è tutt’altro che scontata. Infatti, l’episodio è avvenuto al di fuori del rettangolo di gioco, quindi la prova tv non può intervenire. Tutto dipende da quello che ha scritto Feliciani nel referto arbitrale: se la bestemmia non è stata segnalata, non può scattare la squalifica.