Sembra che l’eterna sfida tra Messi e Ronaldo non sia destinata a concludersi. La sensazione era che il trasferimento record del portoghese al Al Nassr ponesse definitivamente la parola fine alla loro rivalità. Invece La Pulce e CR7 potrebbero ritrovarsi ancora una volta l’uno contro l’altro, questa volta nel campionato dell’Arabia Saudita. L’Al Hilal, infatti, sarebbe pronto a offrire a Messi un contratto da 300 milioni l’anno per convincerlo a trasferirsi a Riad.

La notizia è stata rilanciata prima dalla stampa britannica e poi dal Mundo Deportivo, giornale molto vicino all’argentino. Il padre e agente di Messi starebbe già trattando con l’Al Hilal. La squadra di Riad, rivale in patria dell’Al Nassr di Ronaldo, vuole rispondere subito all’acquisto del portoghese e per farlo mette sul tavolo della trattativa un contratto da 300 milioni l’anno.

Il campione argentino, tornato tra le fila del Paris Saint-Germain dopo il trionfo mondiale, è in scadenza di contratto con il club francese nel giugno 2024. Non è escluso, però, che di fronte a una proposta faraonica proveniente dallo stato del golfo Messi possa decidere di chiedere la rescissione anticipata dell’accordo. I rapporti tra l’ex giocatore del Barcellona e la famiglia reale di Riad, che è pronta a sostenere il trasferimento, sono molto stretti: Messi, infatti, è già ambasciatore del turismo dell’Arabia Saudita.

La mossa dell’Al Hilal è da leggere in funzione della volontà del paese arabo di ottenere l’assegnazione dell’edizione del 2030 dei Mondiali di calcio, insieme a Egitto e Grecia. Dopo Cristiano Ronaldo, avere anche Messi come stella nel campionato di stato sarebbe un grande spinta per l’immagine calcistica, e non solo, dell’Arabia Saudita.