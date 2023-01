“Che cosa farò io da grande sembra sia diventata la questione centrale di questa campagna elettorale. Dalle prossime ore sarò in aspettativa dalla Rai, per il semplice motivo che ho finito le ferie e ho preso un’aspettativa per concentrarmi sulla campagna elettorale”. Lo ha detto Donatella Bianchi, candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, nel corso del lancio della campagna elettorale assieme al presidente Giuseppe Conte. Bianchi ha parlato a lungo della questione inceneritore, precisando che “non c’è nessun fanatismo, ma solo argomentazioni concrete”, e che “nemmeno i sindaci sono a favore”. Poi ha puntato l’attenzione sulla nuova gestione della raccolta differenziata.