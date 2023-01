Nelle ultime ore si vocifera che il giocatore del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese, Kylian Mbappé, abbia un nuovo flirt. Dopo la rottura, pare, con la prima playmate transgender di Playboy, Ines Rau, spunta il nome di una nuova ragazza: Rose Bertram. Ma ecco che oggi sputano nuovi elementi. La modella belga ha infatti voluto rompere il silenzio per fare chiarezza riguardo al gossip del momento: “Normalmente non rispondo a pettegolezzi o voci, ma c’è una linea che non dovrebbe mai essere oltrepassata – ha scritto su Instagram -. Nelle ultime settimane, le bugie su di me hanno causato enormi danni alla mia famiglia, a me e a tutti coloro che mi circondano. Il 2023 è iniziato per me con odio e cyberbullismo. Nulla di ciò che è stato detto o scritto è vero in alcun modo. La verità non può venire da uno sconosciuto che non sa nulla della mia vita e si nasconde dietro a uno schermo”, si legge sul profilo, da un milione di follower, della Bertram.

Lei e il fuoriclasse della nazionale di calcio francese erano stati avvistati insieme nei giorni scorsi a New York in atteggiamenti confidenziali e da lì si erano scatenati i rumors. “La cosa peggiore è che al giorno d’oggi la gente crede a qualsiasi cosa, senza bisogno di prove – ha incalzato la 24enne nel suo comunicato -. In un mondo in cui avere visite, click e ‘mi piace’ è l’unica cosa che conta, a volte ci dimentichiamo che siamo tutti persone e che il cyberbullismo può distruggere vite. Per questo sono costretta a parlare, perché se tutti dicono quello che vogliono, cominceremo a pensare che sia normale. Purtroppo ci sono ancora oggi molte persone che subiscono attacchi ingiustificati e questo mi rattrista molto”. Un chiaro riferimento alle sue due bambine di 4 anni e 1 anno. Da parte di Mbappé, invece, tutto tace e non è arrivata nessuna smentita.