Il Vaticano ha riaperto il caso Emanuela Orlandi. A quasi quarant’anni dalla scomparsa della ragazza, il promotore della giustizia vaticana Alessandro Diddi ha deciso di far ripartire le indagini. Nuovi accertamenti saranno affidati alla Gendarmeria, che batterà piste seguite in passato, cercando allo stesso tempo conferme anche su nuove ipotesi investigative. La notizia, anticipata dall’agenzia Adnkronos, è stata confermata al ilfattoquotidiano.it. La riapertura dell’inchiesta è dovuta a una serie d’istanze pervenute alla Santa Sede che indicavano nuovi filoni da seguire per fare luce su uno dei grandi misteri della storia italiana.

Il lavoro degli inquirenti partirà da tutte i risultati investigativi già acquisiti, provando a battere nuove piste, per cercare di approfondire indicazioni mai seguite in passato. In pratica le indagini proveranno a fare ordine su una mole impressionante di dati. In pratica gli inquirenti riavvolgeranno il nastro della storia indietro di 40 anni, fino al pomeriggio del 22 giugno 1983. Emanuela Orlandi, figlia 15enne di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia, uscì da casa sua in Vaticano per recarsi a una lezione di musica in piazza Sant’Apollinare.