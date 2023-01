È giunta la termine la lunga vacanza di Francesco Totti insieme ai suoi 3 figli, Christian, Chanel e Isabel. Con loro anche la nuova compagna dell’ex calciatore, Noemi Bocchi. La famiglia allargata ha trascorso il periodo natalizio viaggiando tra l’Honduras, le Bahamas e Miami, dove sono stati fotografati da alcuni media americani e dalla pagina Whoopsee. Quest’ultima ha riportato alcune immagini esclusive su Instagram. Sorridenti, complici e sereni si vedono Totti e la Bocchi in spiaggia, di ritorno in albergo dopo aver passato una giornata all’insegna del sole e del mare.

Non sono però mancate le critiche e nuovi gossip relativi alla nuova compagna del ‘pupone’. Dopo le illazioni su di lei da parte delle marito Mario Caucci, nella sua lunga intervista per il settimanale Chi, ora arriva anche presunta conoscenza della Bocchi. In un racconto pubblicato sul settimanale Nuovo, questa fonte anonima ha dichiarato: “Noemi, pur di ottenere ciò che vuole, non guarda in faccia a nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli”.

Non solo: “Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita”. Illazioni in parte già sentite anche dall’ex marito Caucci il quale ha detto che la ex moglie è una donna ambiziosa che per vivere nel lusso sarebbe disposta a “qualsiasi cosa”.

Queste insinuazioni però che sembrano non sfiorare la bella Noemi, la quale continua a vivere serena il suo rapporto con Francesco Totti. E se Ilary Blasi ora vive con i figli nella villa al Torrino, l’ex calciatore giallorosso e la sua nuova compagna fanno le prime prove di confidenza in una casa tutta loro a Roma Nord.