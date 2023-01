Quando chiude il ristorante più famoso al mondo è normale che la notizia rimbalzi su ogni possibile sito e giornale. Così è in questo caso: dal New York Times, via attraverso la Rete. Il Noma di Copenaghen non esisterà più. Il tristellato, miglior ristorante 2021, cambia e prima di farlo, tira giù la serranda. Lo dice René Redzepi, lo chef, sui social. Quindi è proprio vero. “Per continuare ed essere il Noma, dobbiamo cambiare. Il Noma come lo conoscete chiude, cominciamo un nuovo capitolo: il ‘Noma 3.0′”. Sarà una nuova fase, nella quale, spiega Redzepi “continueremo a viaggiare e a cercare nuoqvi modi per condividere il nostro lavoro. Ci saranno dei posti nel mondo in cui dovremo andare per imparare? Apriremo lì un pop-up del Noma“. Un’ultima stagione, quindi, poi nel 2025 il noto ristorante diventerà “un laboratorio gigante, una test kitchen dedicata all’innovazione alimentare e allo sviluppo di nuovi sapori”. Il motivo di questa scelta? La via attuale del Noma non è più percorribile. Difficile, impossibile, mantenere cento dipendenti, un altissimo livello in cucina e in sala, a prezzi così alti da diventare fuori mercato. Alcuni piatti di culto (e molto discussi) che il Noma ha proposto dalla sua apertura? Il cervello fritto di germano reale servito con le piume, il becco e la lingua essiccata. I gamberetti vivi con brown sauce: un barattolo di vetro con i gamberetti che si muovono ancora. Le zeppoline di Natale fatte con sardine e cetriolo ma, attenzione, anche l’hamburger introdotto durante la pandemia per fronteggiare il calo di clienti e diventare più accessibili con un piatto alla portata di più persone.