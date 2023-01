“Il M5s si opporrà al progetto Calderoli che aumenterà diseguaglianze e dividere ancora di più il paese”. Lo ha detto Maria Domenica Castellone senatrice del M5s a Piazza Staderari a Roma.“In un momento in cui aumentano le bollette e i cittadini non riescono ad andare avanti. Questo Governo si occupa di modificare la spazzacorrotti passando a una salva corrotti e di fare riforme che non servono al paese come quella dell’autonomia”