Si tratta di una stima, ma i numeri – anche in proporzione alla popolazione cinese ovvero oltre un miliardo e 400 milioni di persone – sono comunque impressionanti. Secondo la società britannica di analisi mediche Airfinity sono 11mila le persone che muoiono al giorno in Cina per il Covid-19 e in 1,8 milioni i contagi giornalieri, prevedendo entro la fine di aprile 1,7 milioni di morti a causa del coronavirus. Da settimane la situazione nella Repubblica Popolare è molto complicata: ospedali in affanno e mancanza di farmaci. Eppure Pechino – che minaccia ritorsioni contro i paesi che hanno adottato provvedimenti come l’istituzione di tamponi – ha rifiutato la proposta dell’Ue di inviare vaccini a Rna messaggero.

A Shanghai i contagi potrebbero già riguardare fino al 70% della popolazione, ha invece sottolineato Chen Erzhen, vice presidente del Ruijin Hospital e membro del panel di esperti sul Covid della città precisando che si tratterebbe di un’incidenza di 20-30 volte maggiore del picco tra aprile e maggio scorsi. Aumentano i ricoveri con 1.600 accessi al giorno in ospedale, secondo Chen. Alcune autorità locali cinesi hanno iniziato a pubblicare cifre: è il caso della provincia di Zhejiang (est), al confine con Shanghai, che la scorsa settimana ha stimato un milione di nuovi casi quotidiani. La città di Qingdao (est) ha riportato 500.000 nuove infezioni giornaliere, mentre Dongguan (sud) ne ha evocati 300.000. Nell’isola-provincia di Hainan (sud), le autorità hanno stimato venerdì scorso il tasso di contagio degli abitanti a più del 50%, mentre le città di Quzhou e Zhoushan (est) hanno calcolato che almeno il 30% della loro popolazione ha contratto il Covid. È difficile assemblare questi dati parziali e giungere a un quadro completo della situazione nazionale, scrive l’Afp, ricordando che i dati trapelati da una riunione delle autorità sanitarie cinesi il mese scorso suggerivano 250 milioni di contagi nei primi 20 giorni di dicembre.

Secondo un nuovo studio l’ondata potrebbe aver già raggiunto il picco in alcune delle più grandi città. L’analisi, pubblicata il 29 dicembre sulla rivista peer-reviewed Frontiers of Medicine e ripresa dalla Cnn, afferma che i modelli matematici hanno previsto che l’ultima ondata di infezioni riguarda le principali città cinesi entro la fine del 2022, mentre le aree rurali saranno colpite dall’aumento dei contagi tra la metà e la fine di gennaio. La diffusione potrebbe essere “drammaticamente aumentata” dai viaggi previsti durante il prossimo Festival di Primavera, il periodo di festa nazionale del capodanno lunare, che cade il 22 gennaio, afferma lo studio.

Detto questo “non si prevede che l’aumento dei casi di Covid-19 in Cina avrà un impatto sulla situazione epidemiologica nell’Unione Europea e nello Spazio economico europeo, tuttavia monitoriamo costantemente la situazione con gli Stati membri” fa sapere l’Ecdc, l’European Centre for disease prevention e control, sottolineando inoltre che le varianti Covid “che circolano oggi in Cina sono già presenti in Europa e non rappresentano un rischio per la risposta immunitaria dei cittadini europei che hanno livelli di immunizzazione e vaccinazione relativamente elevati”. “Il numero di contagi in Cina ha raggiunto un livello record con un picco il 2 dicembre 2022 – ricorda l’Ecdc -. Nelle ultime tre settimane l’incidenza è diminuita probabilmente anche a causa di un minore numero di tamponi effettuati, con conseguente minor numero di infezioni rilevate”.

La Cina “ha iniziato a depositare le sequenze di Sars-CoV-2 nel database Gisaid EpicoV in numero maggiore rispetto al passato – evidenziano gli esperti Ecdc – Dall’1 al 30 dicembre 2022, la Cina ha depositato 592 sequenze, di cui 540 sono state depositate la settimana dal 25 al 30 dicembre. Queste sequenze appartenevano principalmente ai lignaggi (compresi i loro sotto lignaggi) BA.5.2 (35%), BF.7 (24%), BQ.1 (18%), BA.2.75 (5%), XBB (4% ), BA.2 (2%)”. Dagli screening effettuati sui viaggiatori cinesi “è stato rilevato che circolano in Cina anche le varianti BA.5.6, BA.4.6, BM.4.1.1 e BA.2.3.20. Ma non è stata rilevata alcuna nuova variante“.