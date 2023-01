Cresce l’offerta di Dazn. La piattaforma di streaming ha presentato tutte le novità introdotte per i suoi abbonati. I pacchetti disponibili ora sono tre. A Standard e Plus si aggiunge Dazn Start, al costo di 12.99 euro al mese. Un nuovo palinsesto costruito per gli appassionati di sport ma non di calcio: acquistandolo sarà possibile avere accesso agli eventi di basket italiano ed europeo, alle partite di Nfl – la principale lega di football statunitense – e al meglio del fighting internazionale.

L’app di streaming, inoltre, ha confermato le limitazioni già note agli utenti per quanto riguarda la visione in contemporanea su più dispositivi: resta valida l’opzione di utilizzare solo due dispositivi collegati alla stessa rete internet, per un massimo di quattro dispositivi registrati.

Aumentano, però, i prezzi degli abbonamenti Standard e Plus per i nuovi utenti. Un’iniziativa che segue il rincaro di questa estate che aveva riguardato tutti gli abbonati. Il piano Standard, che comprende tutta l’offerta di Dazn – sei dispositivi registrabili e visione contemporanea su due dispositivi sulla stessa rete internet – passa da 29.99 euro a 39.99 euro al mese. Sarà possibile accedere a uno sconto di 10 euro al mese, e continuare a pagare quindi 29.99 euro, acquistando l’abbonamento annuale. Il pagamento dovrà essere saldato comunque di mese in mese, non in un’unica soluzione, ma il piano non potrà essere sospeso fino alla sua scadenza. Per quanto riguarda il pacchetto Plus – sette dispositivi registrabili, due dispositivi in contemporanea anche se connessi a due reti internet diverse – il prezzo per i nuovi utenti sale da 44.99 euro a 54.99 euro al mese. Anche qui sarà possibile accedere allo sconto di 10 euro acquistando l’abbonamento annuale.

Dazn ha confermato, però, che per gli utenti già abbonati alla piattaforma di streaming sportivo non ci sarà alcun aumento dei prezzi.