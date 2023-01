Cristiano Ronaldo potrebbe ancora giocare la Champions League, diventando sempre più il volto dell’Arabia Saudita. Il quotidiano spagnolo Marca svela una clausola nel suo faraonico contratto con l’Al Nassr. Se confermata, sarebbe eclatante: se il Newcastle dovesse qualificarsi per la prossima Champions League, Ronaldo potrebbe raggiungere in prestito i bianconeri d’Inghilterra per giocare ancora una volta nel massimo torneo continentale. Perché proprio il Newcastle? Semplice, è la società in mano a Pif, il fondo sovrano saudita. Sarebbe la dimostrazione di come l’acquisto del club inglese e ora l’arrivo di Ronaldo nella Saudi Pro League siano parte di un piano più grande, già raccontato da ilfattoquotidiano.it: ottenere l’assegnazione all’Arabia Saudita dei Mondiali 2030.

Ronaldo è arrivato a Riad il 2 gennaio per la grande presentazione alla stampa nello stadio Mrsool Park, dove saranno presenti almeno 30mila tifosi. Per il suo debutto con l’Al Nassr bisognerà probabilmente attendere il 5 gennaio. Ma CR7, che guadagnerà mezzo miliardo nei prossimi due anni e mezzo, potrebbe giocare per il tecnico Rudi Garcia solamente mezza stagione. La clausola, rivelata da Marca ma anche da altri media arabi, prevede infatti il suo passaggio al Newcastle per il 2024 in caso di qualificazione alla Champions. Attualmente i Magpies sono terzi in classifica in Premier League, quindi pienamente in corsa. L’Al Nassr infatti è di proprietà della famiglia reale, la stessa che detiene il fondo Pif e quindi ha in mano il Newcastle.

Ronaldo, insomma, verrà parcheggiato dove più conviene per l’operazione di sportwashing calcistica. L’Arabia Saudita lo ha di fatto assoldato come ambasciatore anche dopo il suo ritiro da calciatore, garantendogli un altro mezzo miliardo tra il 2025 e il 2030, proprio l’anno in cui si disputeranno i Mondiali. “Vision 2030” è anche il nome del potente piano di sviluppo lanciato nel 2017 dal principe bin Salman che, secondo la narrativa ufficiale, dovrebbe garantire maggiori opportunità per i giovani e le donne.