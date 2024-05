Tra partite sospese e ritiri inattesi, gli Internazionali di Roma si preparano per il secondo turno della competizione. In campo tra oggi e domani ben 12 italiani. Dopo i ritiri di Sinner e di Berrettini – che come da lui annunciato “Non si sente pronto” – c’è stata anche la sconfitta di Lorenzo Sonego. L’Italia però ha ancora molte carte da giocare: da Lorenzo Musetti a Fabio Fognini, passando per le sorprese Darderi e Passaro. Nel femminile, sono tre le atlete rimaste in corsa: grande attesa soprattutto per Jasmine Paolini. Di seguito il programma completo.

Non solo Fognini: chi è passato al secondo turno

Nove italiani in gara oggi: sei nel singolare maschile, tre in quello femminile. Ad aprire il secondo turno – venerdì 10 maggio – per il tricolore ci sarà Lorenzo Musetti che – sul campo principale affronta il francese Térence Atmane. A seguire, tutti gli altri nel corso della giornata. Per il femminile, invece, si dovrà attendere il pomeriggio. Al via anche i doppi maschile e femminile. Sabato 10 maggio invece scenderanno in campo Matteo Arnaldi, ma anche Nardi e Napolitano.

Gli italiani in campo

Singolare maschile – Venerdì 10 maggio

Musetti-Térence Atmane

Darderi-Navone

Cobolli-Korda

Griekspoor-Passaro

Fritz-Fognini

Cerundolo-Gigante

Singolare maschile – Sabato 11 maggio

Arnaldi – Jarry

Nardi – Rune

Napolitano – Shang

Singolare femminile – Venerdì 10 maggio

Cocciaretto-Garcia

Svitolina-Errani

Sherif-Paolini

Dove e quando seguire gli Internazionali di Roma

Gli Internazionali di Tennis verranno trasmessi – e coperti interamente – sui canali Sky Sport Tennis, oltre a Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, in streaming su SkyGo e NowTV. Inoltre, dopo averne acquisito i diritti, anche RAI 2 trasmetterà in chiaro alcune partite nelle diverse fasce orarie.