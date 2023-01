Come ormai da tradizione anche quest’anno Lorenzo Cherubini, conosciuto dai più semplicemente come Jovanotti, ha deciso di fare la sua opera solidale donando 20 quintali di cibo al canile dell’Ossaia a Cortona, comune della Toscana di cui è originario. Un prezioso regalo che arriva nel periodo natalizio per portare un po’ di affetto ai numerosi cani che si trovano all’interno del canile. Cuccioli abbandonati da proprietari menefreghisti, i quali troppo spesso mettono il proprio bene davanti a quello dell’animale da compagnia. Cani abbandonati per strada, che si sono persi o che vengono maltrattati. Animali che grazie a gesti d’amore da parte di molti volontari vengono amati e coccolati.

Volontari come Jovanotti che non perdono occasione per aiutare finanziariamente i proprietari della struttura, sono preziosissimi. Questi ultimi, giorni fa hanno visto recapitare un gigantesco pacco con quintali di crocchette, cibi in scatola ma anche grosse confezioni di antiparassitari. Quest’anno però c’è un aiuto in più: Jovanotti ha infatti autografato i calendari dell’Ossaia che diventano così oggetti ancora più preziosi per chi volesse donare qualcosa e avere con sé la firma del cantante.

Un gesto nobile che Jovanotti e sua moglie fanno volentieri. Non è infatti una novità l’amore che i due hanno verso gli animali bisognosi. Lo storico cane del cantante, Pinocchio, è un trovatello che proviene proprio dal canile in questione. E in molti hanno apprezzato il collegamento fatto in diretta con il Festival di Sanremo del 2021, durante il quale Jovanotti, la moglie Franscesca e la figlia Teresa hanno presentato l’intera famiglia, compresi i 3 cani e i 2 gatti provenienti da strutture che ospitano gli animali senza padrone. Rilanciando così il messaggio che adottare un animale è meglio che acquistarlo.