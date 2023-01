Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita a Roma e provincia, in particolare nella zona di Tivoli, a Monterotondo e nella zona di via Tuscolana. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) comunica che la scossa è stata stimata di magnitudo 3.3 e si è verificata a una profondità di 9 chilometri, in una zona a tre chilometri da Guidonia Montecelio.

Al momento nessuna segnalazione di danni è arrivata alla sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco.