“L’incendiario è un cretino, chi ride e applaude è pure peggio. Solidarietà alle donne e agli uomini che ogni giorno rischiano la vita per la sicurezza dell’Italia e degli italiani”. Queste le parole con cui Matteo Salvini accompagna il video, rilanciato da Welcome To Favelas, che ritrae un uomo intento a bruciare il fantoccio in divisa da poliziotto.