Con Sanremo 2023 è tornato anche il FantaSanremo, il gioco che negli ultimi due anni di festival ha fatto impazzire i social. Tutti ci ricordiamo le immagini di Amadeus che fa le flessioni sul palco insieme a Rkomi o l’urlo di “FantaSanremo” lanciato da Gianni Morandi. “Abbiamo già fatto 250mila iscritti in meno di 48h, oggi la previsione che ci eravamo fatti di un milione di iscritti entro fabbraio ci andrebbe stretta”, afferma Giacomo Piccinini, uno dei fondatori della FIF (Federazione italian FantanSanremo) ideato nella storica location del “Bar Corva da Papalina” di Porto Sant’Elpidio.

Come si partecipa? Basta iscriversi gratuitamente al sito (qui), formare una squadra di 5 artisti tra quelli in gara e scegliere quale di questi sarà il capitano. Il budget è di 100 baudi, la moneta del gioco ispirata al noto presentatore, ma dato che le quotazioni sono differenti in base all’eventuale possibilità di vittoria del festival, bisogna scegliere con cura. Oltre alla sfida generale, con i punteggi annunciati a fine serata dalla Fif secondo il regolamento, potrete scontrarvi con altre squadre all’interno delle Leghe, formandone di nuove con gli amici o entrando in quelle già esistenti. Emma Marrone, ad esempio, ha creato una sua Lega, “La Gloria Eterna” – la stessa che vincerà chi avrà più punti a fine kermesse – che in poche ore a raggiunto migliaia di iscritti.

In vetta alla classifica delle quotazioni c’è Ultimo con 28 Baudi, seguito da Mengoni (26 Baudi) e Giorgia (25 Baudi). Quarta piazza per Elodie con 24 Baudi. Quattro artisti a quota 22 Baudi: Tananai, Lazza, Madame e Paola & Chiara. Più giù, con 21 Baudi, si trovano I Cugini di Campagna, gli Articolo 31, Ariete, Lda e Mara Sattei. Altri quattro artisti a 20 Baudi: Gianluca Grignani, Colapesce Dimartino, i Coma Cose e Levante. Seguono a 19 Baudi Mr. Rain e Rosa Chemical, mentre Leo Gassmann e i Modà costano 18 Baudi, Anna Oxa, Gianmaria e Shari a 17 Baudi. Infine, ci sono gli artisti sono quotati 16 Baudi: i Colla Zio, Olly, Sethu e Will. “Quest’anno fare le quotazioni è stato difficile – commenta Piccini al fattoquotidiano.it -, non c’erano nomi di riempimento. Il modo di vedere il festival è cambiato rispetto a qualche anno fa, oggi è un reale trampolino di lancio per chi è meno conosciuto nel mainstream”.

Se avete partecipato al FantaSanremo lo scorso anno, però, non pensate di saper tutto perché al suo regolamento, un po’ come alle scale di Hogwarts, piace cambiare. “Benchè le regole generali siano rimaste le stesse, i bonus e i malus sono cambiati – conferma Piccini -. Gli artisti conoscono troppo bene il regolamento e molte cose sono state sdoganate. Il simbolo di questo cambiamento radicale è che dire FantaSanremo sul palco oggi è un malus. Inoltre abbiamo inserito molti bonus che non dipendono dalla volontà dell’artista”. Di questi ultimi fanno parte i vari maracaibo – un trenino che parte dal pubblico durante una canzone -, standing ovation o una proposta di matrimonio in diretta. Ci sono dei malus, invece, che sono diventati bonus “come portare gli occhiali da sole sul palco, nostro omaggio a Dargen D’amico per la scorsa edizione”. Scorrendo il regolamento, poi, non passano inosservati anche riferimenti alla cronaca del 2022, come il bonus Gubbio, la cui interpretazione sarà materia di discussione social per settimane, o il bonus Pelù, in riferimento al “furto” della borsetta ad una signora del pubblico durante Sanremo 2020 ad opera del cofondatore dei Litfiba. Ma in molti si chiedono se ci sarà la possibilità di effettuare in bonus “stage diving”, il classico tuffo sulla folla dal palco.

“Noi ci aspettiamo un’edizione da panico, non sappiamo veramente cosa possa succedere quest’anno – afferma Piccini -. Anche con la partecipazione di Salmo su tutti, ci aspettiamo di fare le due di notte sulla puntata”. Le reazioni degli artisti in gara non si sono fatte aspettare. Da Tananai che pubblica una storia con tutti i messaggi dei fan che lo hanno messo capitano e si fa riprendere mentre “ripassa” sulla neve il regolamento, ad Ariete che rassicura i fan sul fatto che “mettetemi capitano a sto giro vi faccio vincere tutto”. Levante ironizza sull’arrivo del materiale di Sanremo con la sua foto con la quotazione, mentre la sola frase di Giorgia su twitter: “M’hanno detto che costo tanti baudi” ha quasi 270mila visualizzazioni. Fino a Gianmaria che promette ai suoi fan che non si pentiranno di averlo messo capitano. Anche i Coma_Cose si domandano nelle storie instagram se c’è un modo per fare il bonus Gubbio, poi Francesca Mesiano chiede a Fausto Zanardelli: “Sei pronto a rubare le borse delle signore del pubblico?”, citando il bonus Pelù nel regolamento del FantaSanremo.

Un 73esimo festival di Sanremo che si annuncia non privo di colpi di scena, confermati anche dalla cronaca degli ultimi giorni riguardo l’iscrizione di Madame nel registro degli indagati di un presunto giro di false vaccinazioni contro il covid-19 per ottenere il green pass. “Sulla vicenda vogliamo solo dire che quest’anno il FantaSanremo è covid free – sottolinea Piccini, che conferma anche quell’aria da festival nel festival, che impazza nei social con l’allusione di molti nomi, Grignani, Paola e Chiara, Articolo31, Giorgia, che ricordano il Festivalbar degli anni Novanta, condotto proprio da Amadeus -. Anche tra noi organizzatori ci sono delle divisioni su chi tifare, tra una parte più giovane e una più nostalgica degli ultratrentenni o quarantenni che ricordano il festivalbar”.