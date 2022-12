Ordinanza del ministero della Salute firmata da Orazio Schillaci, illustrata ai cronisti al termine del consiglio dei ministri: “Tampone per chi arriva dalla Cina che, in caso di positività, verrà sequenziato, e vedere quali sono le varianti presenti. Noi siamo molto tranquilli e speriamo che le varianti siano varianti già presenti sul territorio nazionale perché questo sarebbe un dato molto confortante, perché con Omicron i vaccini che sono stati utilizzati danno un’ottima copertura per evitare una malattia grave e ospedalizzazioni”. Secondo il ministro “l’impennata di casi in Cina è legata al fatto che dopo un lungo periodo di lockdown c’è stata un improvviso allentamento delle misure e oltretutto i vaccini cinesi sono stati pochi efficaci. Abbiamo mandato anche una lettera al commissario europeo alla Salute: sarebbe molto utile avere un raccordo per avere simili iniziative su tutto il territorio europeo”. Se trovati positivi le persone saranno messe in quarantena? “Adesso ci organizzeremo con le Regioni” afferma Schillaci che alla domanda se ci saranno ulteriori misure risponde che “se ci saranno problemi interverremo per assicurare la salute pubblica”.