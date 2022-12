Non è laureato, non ha lavorato né per Citigroup né per Goldman Sachs e non è nemmeno ebreo. Un curriculum scritto solo per impressionare gli elettori quello di George Santos, il deputato repubblicano eletto a Long Island “smascherato” dal New York Times. “Ho abbellito il mio curriculum ma non sono un criminale e questo non mi impedirà di assumere il mio incarico”, ha dichiarato Santos in un’intervista al New York Post, ammettendo di aver mentito sulle sue esperienze lavorative e i suoi studi quasi una settimana dopo il reportage che aveva rivelato una serie di incongruenze.

Durante la sua campagna, il repubblicano aveva dichiarato di essersi laureato all’università Baruch nel 2010 e di aver lavorato per Citigroup e Goldman Sachs. Sia responsabili del college che delle due società avevano detto di non aver nessuna traccia di Santos. Il deputato alla fine ha ammesso di non essersi mai laureato né di aver lavorato per le banche d’affari.

“Sono imbarazzato, nella vita si fanno cose stupide”, ha ammesso il 34enne. E’ stato anche accusato di mentire sulla storia della sua famiglia e di aver scritto sul sito web della sua campagna che sua madre era ebrea e che i suoi nonni erano fuggiti dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. “Non ho mai affermato di essere ebreo”, ha smentito Santos. “Sono cattolico ma poiché ho saputo che la mia famiglia materna aveva origini ebraiche ho detto che ero ‘ebreo'”. Infine è sospettato di aver mentito sul suo orientamento sessuale. Dichiaratamente gay, secondo il Daily Beast è stato sposato con una donna fino a quando non ha lanciato la sua prima campagna nel 2020. Su questo punto Santos ha confermato di essere stato effettivamente sposato con una donna per circa cinque anni, dal 2012 fino al suo divorzio nel 2017, ma ha precisato di essere gay e felicemente sposato con un uomo.