Fu scelto per entrare nella Casa del Grande Fratello quando ormai stava per rinunciare a fare il provino: raccontò un aneddoto agli autori e tanto bastò per diventare uno dei concorrenti dell’edizione del 2003, una di quelle che avevano ancora una ragion d’esistere. Oggi Fedro Francioni ha 53 anni e lavora in radio ma la Casa di Cinecittà non l’ha affatto scordata e non ha scordato il motivo per cui decise di uscire: “Era morta una zia a cui tenevo molto. In quegli anni non succedeva come ora che ti fanno entrare e uscire. Li mi dissero: o dentro o fuori. Sono uscito perché ci tenevo ad andare al funerale di zia Annamaria ed abbracciare i miei cugini. Felice di aver scelto gli affetti familiari”, ha raccontato al Corriere del Veneto. In quei 67 giorni nella casa del GF, Fedro aveva legato particolarmente con Luca Argentero ma oggi le cose sono cambiate: “Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione“. Schietto, diretto, Fedro mostra di essere uno dei pochi che ha fatto un’esperienza tv restando se stesso: “Ho 53 anni e sono serenissimo. Ho un lavoro meraviglioso, guadagno, ho una moglie fantastica e onestamente firmerei per andare avanti così per i prossimi trent’anni”.