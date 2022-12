Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi torna ad autoincensarsi e lo fa in occasione di una lunga intervista dalle pagine di Repubblica. Parlando del suo ruolo nell’attuale maggioranza di governo e delle sue possibili ambizioni future ripercorre i successi della sua carriera politica, dell’avere avuto il “privilegio” di essere alla guida d’Italia “per 10 anni” ma soprattutto del suo record a livello internazionale: “Sono l’unico leader politico al mondo ad aver presieduto il G7, il G8 e il G20“. Ma, come fa notare Pagella Politica, questa affermazione di Berlusconi è falsa. Non solo perché altri leader hanno avuto il privilegio di presiedere i tre summit ma, soprattutto, l’ex presidente del Consiglio non ha mai guidato un G20.

Per quanto riguarda il Gruppo dei Sette maggiori Stati economicamente avanzati del pianeta, Silvio Berlusconi vanta la presidenza di turno del 1994 del summit tenutosi a Napoli. Dal 1997 al 2014 agli stati del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America) viene aggiunta anche la Russia diventando così G8. In questo caso il leader di Forza Italia ne presiede due: il tanto noto e contestato G8 di Genova del 2001 e il summit a L’Aquila nel 2009.

Se fin qui tutto è vero, la frase di Berlusconi si sgretola quando cita il G20: lui, infatti, non ha mai presieduto nessun forum dei leader dei 19 paesi più industrializzati del mondo (con l’aggiunta dell’Unione europea). Fondato nel 1999, il G20 era inizialmente un summit che riuniva i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali degli Stati partecipanti. Solo nel 2008 è diventato un forum tra Capi di Stato e di Governo. Ma Berlusconi, come detto, non lo ha mai presieduto. Unico presidente del Consiglio italiano ad avere avuto questo onore è stato Mario Draghi nell’ottobre del 2021 quando ha ospitato a Roma i rappresentanti del Gruppo dei venti. Quindi non solo l’affermazione di Berlusconi è errata, in più ci sono due leader che hanno davvero presieduto tutti e tre i summit: sono lo statunitense George W. Bush e la tedesca Angela Merkel. Berlusconi, pertanto, o ricorda male o dice semplicemente il falso.