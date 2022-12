Sono in corso ricerche per trovare quattro detenuti evasi dal carcere minorile Beccaria di Milano. A scappare sono stati sette ragazzi, intorno alle 16.30 del giorno di Natale, ma in due sono stati ritrovati nelle ore successive. Il terzo è rientrato autonomamente in tarda mattinata e a convincerlo sono stati i genitori. Dopo l’evasione, nel penitenziario è stato anche appiccato un incendio e quattro agenti sono stati ricoverati per intossicazione: tre di loro sono stati dimessi, il quarto è ancora in ospedale ma non è in gravi condizioni. A mezzogiorno presso l’Istituto è arrivato in visita Giuseppe Cacciapuoti, direttore generale del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile. Intanto in mattinata ha parlato Don Gino Rigoldi, storico cappellano dell’Istituto minorile Beccaria: “Mi telefoneranno, li riporterò indietro”. Rigoldi si augura che questa vicenda “dia uno scossone” al Ministero per un carcere in cui “manca un direttore da 20 anni e ci sono lavori da 16“. I ragazzi sono infatti scappati approfittando delle strutture di alcuni lavori in corso.

I sette ragazzi evasi hanno tutti tra i 17 e i 19 anni. Dopo la fuga, altri ragazzi reclusi hanno appiccato fuoco ai materassi e sono arrivati cinque mezzi dei vigili del fuoco per tenere la situazione sotto controllo. Già ieri sera sono stati trovati altri 2 ragazzi dei 7 evasi, si tratta di maggiorenni, uno dei quali è stato rintracciato, dalla polizia penitenziaria, a casa della suocera. Un altro sarebbe stato riaccompagnato in carcere da un familiare, secondo quanto riferito da fonti di polizia penitenziaria.

Per la gravità dell’evasione sono rientrati in servizio tutti gli agenti reperibili. Il leader della Lega Matteo Salvini si è detto “sconcertato” per questa fuga. “Ci sarò oggi per incontrare il direttore, per capire come mettere in maggiore sicurezza non solo il carcere minorile di Milano ma anche tutte le carceri italiane perché troppo spesso ci sono episodi violenti”, ha detto a margine di una visita alla fondazione ‘Eris Onlus’ a Limbiate, in Brianza.

Anche per il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, senatore leghista, l’evasione “è sconcertante”. “Visiterò di persona l’istituto. Ciò che è accaduto non si deve ripetere. Vanno individuate soluzioni efficaci e immediatamente disponibili per scongiurare episodi simili”. Negli istituti minorili, per ragioni connesse anche al sovraffollamento penitenziario nelle carceri, l’età dei detenuti – ricorda il segretario della Uilpa Gennarino De Fazio– “può arrivare fino 25 anni”.