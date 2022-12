“Attualmente abbiamo 46 persone evacuate dai due civici di via Posalunga, coinvolti dalla frana, ospitati temporaneamente al centro civico Buranello dove i nostri volontari della Protezione civile stanno dando assistenza con un pranzo caldo e provvedendo alle procedure di accreditamento per un’eventuale ospitalità in hotel”. Lo ha detto l’assessore alla Protezione civile del Comune di Genova, Sergio Gambino, che sta monitorando in loco la situazione di via Posalunga, a Genova, dove stamani poco dopo le 7,30 è caduta una frana di massi e fango interessando due palazzine. Presenti sul posto vigili del fuoco, carabinieri e per il Comune di Genova i volontari della protezione civile, i tecnici e pattuglie della polizia locale. L’evacuazione di tutto il civico 46 e di tre interni del civico 42A per questioni di sicurezza, perché affacciati sul versante franoso, è stata disposta poco dopo la caduta della frana.