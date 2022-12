Il Natale si avvicina e porta con sé gioie, regali, condivisione ma anche ricordi talvolta dolorosi. Lo sa bene Gabriele Canella, che su TikTok ha raccontato di aver deciso di fare l’albero di Natale al contrario. Il motivo? Fa stringere il cuore. “Ho perso mio papà 5 anni fa, però ancora un po’ mi manca. Quindi ecco cosa ho deciso di fare”, il suo esordio in una clip pubblicata il 17 dicembre scorso e che al momento conta più di 949mila views. Poi il creator (“Facevo scherzi su YouTube, ora racconto storie”) ha spiegato: “Lui, in uno dei suoi ultimi natali con me, ha appeso l’albero al contrario. Quindi ho chiamato subito un mio amico, ha trapanato (io assolutamente non servivo a nulla) e abbiamo appeso l’albero al contrario”. E ancora Gabriele – 79mila follower e 1.9 milioni di ‘mi piace’ sulla piattaforma cinese – ha aggiunto: “La cosa che mi fa ridere è che io alla fine ho appeso l’albero a destra ma il buco lo avevamo fatto a sinistra”.

Successivamente il titkoker ha rivelato di essersi anche fatto un tatuaggio con l’albero di Natale al contrario, per lasciare su di sé una traccia indelebile di quella particolare tradizione. Infine ha voluto coinvolgere anche la mamma, registrando la sua reazione quando ha scoperto che il figlio aveva fatto attaccare l’albero di Natale al contrario per ricordare il papà che purtroppo non c’è più. “Che bello! Che bello Gabri, bravo. Sono orgogliosa di te – le parole della mamma appena rientrata in casa -, hai messo tutto bene”. Poi, invece, commentando il tatuaggio del figlio, la signora ha detto: “Mi piace, certo ci mancano le lucine”. Infine si è complimentata nuovamente con Gabriele, ma per un motivo ben diverso: “Oltretutto la casa è anche pulita, bravo Gabri”.

Un video all’apparenza leggero ma in realtà toccante, che ha fatto breccia nel cuore della community di TikTok, anche se qualcuno ha chiesto: “Che vuol dire che ancora ti manca un po’?”. Allora il creator ha replicato così: “Ho detto un po’ perché ad un certo punto ti ‘abitui’, però a volte ci penso e mi manca. Come quando ho fatto questo video”. La notizia è stata poi ripresa e pubblicata da Webboh, in un post. Cosa ne pensano i giovanissimi del gesto del loro coetaneo? “Il dolore è immenso“, “Sto piangendo amore”, “Che cosa tenera, bellissima”, hanno scritto alcuni utenti. Numerosi, invece, i riferimenti ignobili a Benito Mussolini: “Ho visto il video, però ho letto ‘messo al contrario’, quindi a testa in giù, ho pensato male all’inizio“, “Il papà faceva i discorsi dal balcone di Palazzo Venezia a Roma”, “Il padre era Mussolini“. Allora un’altra ragazza ha scritto: “Comunque rispetto per le persone zero, manco per i morti portate rispetto, mamma mia che mondo rovinato”. Impossibile darle torto.