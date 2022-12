Cresce la preoccupazione per lo stato di salute di Pelé, ricoverato dal 29 novembre all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Secondo quanto riferiscono i medici nell’ultimo bollettino le sue condizioni peggiorano e parlano di “disfunzione renale e cardiaca”. Pelé, 82 anni, era stato operato un anno fa per un tumore al colon. A inizio dicembre il quotidiano Folha de Sao Paulo aveva scritto che l’ex calciatore non avrebbe reagito al trattamento chemioterapico e ora sarebbe sottoposto a cure palliative. Il precedente bollettino ufficiale dello staff medico aveva spiegato che l’ex campione brasiliano era stato colpito da un’infezione respiratoria e si era parlato di “miglioramento generale”.

Per rassicurare i milioni di tifosi e appassionati di calcio sul profilo Instagram del tre volte campione del mondo è apparso, il 4 dicembre, questo messaggio: “Amici miei, voglio che stiate tranquilli e ottimisti. Sono forte, con tanta speranza e continuo il trattamento come al solito. Voglio ringraziare tutti l’intera equipe medica e il team di infermieri per tutta la cura che ho ricevuto. Ho molta fede in Dio e ogni messaggi e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!”. Le ultime notizie, però, aumentano l’ansia e l’apprensione.