Sono ore di ansia e apprensione in tutto il mondo per le condizioni di salute di Pelè. Il tre volte campione del mondo è ricoverato da martedì scorso nel reparto delle cure palliative dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo, in Brasile, dopo che il suo fisico ha smesso di rispondere alla chemioterapia a cui è stato sottoposto da quando l’anno scorso è arrivata la diagnosi di un cancro all’intestino. In questi mesi il male si è propagato anche ai polmoni e al fegato, vanificando le cure. Per questo milioni di tifosi e appassionati di calcio hanno tirato un sospiro di sollievo vedendo il suo messaggio su Instagram: “Amici miei, voglio che stiate tranquilli e ottimisti – ha scritto l’82enne Pelè -. Sono forte, con tanta speranza e continuo il trattamento come al solito. Voglio ringraziare tutti l’intera equipe medica e il team di infermieri per tutta la cura che ho ricevuto. Ho molta fede in Dio e ogni messaggi e ogni messaggio di amore che ricevo da voi, e che provengono da tutto il mondo, mi mantengono pieno di energia. E mi fanno assistere alle partite del Brasile ai Mondiali!”.

