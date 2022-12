Continuano a far discutere i festeggiamenti “esuberanti” di Emiliano Martinez. Il portiere dell’Aston Villa, fresco campione del mondo con la sua Argentina, ha dimostrato di non essere particolarmente sobrio nelle sue esultanze. Se il suo balletto dopo i rigori parati in finale contro la Francia è stato giustificato dall’adrenalina del momento, il gestaccio fatto sul palco delle premiazioni aveva già attirato molte critiche sul numero uno della Selección. Ma ora il vincitore del premio di miglior portiere del Mondiale sembra averci preso gusto: durante le celebrazioni di piazza a Buenos Aires, Emiliano Martinez si è presentato con un bambolotto con la faccia di Mbappé.

Imágenes de la celebración de @Argentina: ‘El Dibu’, con un muñeco con la cara de Mbappé https://t.co/S5ueNUKWj9 pic.twitter.com/E2LnfBTigb — MARCA (@marca) December 20, 2022

L’estremo difensore Albiceleste ha deciso di far parlare di sé anche nei festeggiamenti casalinghi. Sul bus scoperto che ha attraversato in corteo le strade della capitale argentina, ha sbeffeggiato il rivale più temuto, Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese classe ’98, autore di una tripletta in finale (a cui va aggiunta la rete nei rigori decisivi), è rappresentato come un bimbo in fasce, deluso per la sconfitta. Il gesto farà senz’altro discutere e arrabbiare i tifosi francesi. A maggior ragione dopo che il numero 10 del Paris Saint-Germain ha dimostrato molta sportività nei confronti dei suoi avversarsi sudamericani, dopo la sconfitta del Lusail. Ma probabilmente Emiliano Martinez non si è preoccupato troppo della reazione dei suoi rivali. Ha preferito esultare senza filtri con i 5 milioni di argentini riversatisi nelle vie di Buenos Aires, per acclamare la sfilata degli eroi della spedizione del Qatar.