Madalina Ghenea è stata vittima di un furto. La modella e attrice rumena stava tornando dall’Arabia Saudita quando, atterrata all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, è stata derubata del trolley con gioielli e oggetti preziosi. Oggi 20 dicembre, a distanza di qualche giorno, l’attrice Corriere della Sera: “Vivo nel terrore”. Il terrore di Ghenea è quello di essere perseguitata perché è stato hackerato anche il suo profilo iCloud che contiene non solo foto private ma anche dati bancari: “Hanno avuto accesso a tutte le mie foto, quelle di mia figlia, i dati bancari… Pensavo a episodi separati, ma ora sono certa che ci sia la stessa mano di una o più persone e un unico disegno per colpirmi”. Il nome dell’attrice compare in associazione a siti porno e sui social le arrivano messaggi violenti. Secondo Ghenea si tratta quindi di “una macchinazione” messa in opera con l’intento di colpirla e stando al Corriere alla ricostruzione dei fatti starebbe partecipando anche la criminologa Roberta Bruzzone.