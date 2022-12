Alle ore 16.30 il Milan scende in campo contro il Liverpool in amichevole a Dubai. La squadra rossonera è in campo con il lutto al braccio e osserva un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio per omaggiare la memoria del suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic, morto all’età di 53 anni per la leucemia. “Il paradiso ha guadagnato un’altra leggenda. Ci mancherai molto, Sinisa”, ha scritto in un tweet il club rossonero.

Mihajlovic è stato allenatore del Milan tra il 2015 e il 2016. Il 31 gennaio 2016 ha riportato i rossoneri a vincere un derby con il risultato di 3-0 (l’ultima volta che si è verificato questo risultato risaliva alla stagione 2010-11). Ha conquistato la finale di Coppa Italia ma, a seguito della sconfitta casalinga 1-2 contro la Juventus in campionato, giunta al culmine di una serie di prove negative con 5 partite consecutive senza vittorie, il 12 aprile 2016 era stato esonerato e sostituito da Cristian Brocchi. Fu lui a far esordire con la maglia rossonera Gianluigi Donnarumma.