La campionessa azzurra Sofia Goggia ha riportato la frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra, dopo aver urtato contro il palo nel corso della discesa libera di Coppa del mondo di Sankt Moritz, dove peraltro è arrivata seconda al traguardo, battuta solamente dalla sua compagna di squadra Elena Curtoni. La bergamasca ha pubblicato un video in cui mostra la mano gonfia e tumefatta, mentre in auto si è recando a Milano insieme al dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica, dove deve essere operata. Goggia però è fiduciosa di poter tornare subito sugli sci: “Domani ci vediamo al cancelletto di partenza”. Sabato 17 dicembre è in programma un’altra discesa libera femminile sempre sulle nevi svizzere.