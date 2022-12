Vestita da tirannosauro in Aula per contestare una proposta di riforma elettorale. È la singolare protesta messa in atto dalla senatrice messicana Xóchitl Gálvez Ruiz che dal 2021 fa parte del Partito della Rivoluzione Democratica.

La parlamentare ha protestato contro il Piano B della riforma elettorale avanzata dal presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, definendolo “giurassico“, come ha scritto lei stessa su un cartello che ricorda il logo di Jurassic Park. La proposta, secondo Xóchitl Gálvez Ruiz, è una battuta d’arresto per il Messico oltre a riportare il Paese ai tempi del Partito rivoluzionario istituzionale. “Vogliono far rivivere il dinosauro elettorale truccato del 1988”, ha scritto su Twitter la senatrice, riferendosi a quando Carlos Salinas de Gortari superò alle elezioni Cuauhtémoc Cárdenas. All’epoca ci furono dei brogli, ammessi solo anni dopo. Secondo la parlamentare se la riforma sarà approvata, la democrazia sarà a rischio.