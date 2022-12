Dieci persone, tra cui 5 bambini, sono morte in Francia in un incendio che ha devastato un palazzo di 7 piani vicino a Lione. Il rogo, scoppiato verso le 3 della notte tra giovedì e venerdì, ha interessato un complesso a Vaulx-en-Velin e, come spiega Bfmtv, altre quattro persone versano in gravissime condizioni e dieci sono ferite in modo lieve.

I minorenni deceduti nell’incendio hanno tutti un’età compresa tra i 3 e i 15 anni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti circa 170 vigili del fuoco con 65 autopompe. Al momento, spiega la prefettura, l’origine delle fiamme, che sono state spente, è “sconosciuta”.

Un’inchiesta è stata aperta per determinare le cause della tragedia. Le fiamme, secondo quanto ricostruito finora, sono partite dal piano terra per poi propagarsi verso i piani alti. Atteso sul posto il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin: “È uno shock, un bilancio estremamente grave. Ne ho parlato con il presidente Emmanuel Macron”, ha detto.