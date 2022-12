La Rai ha comunicato la coppia di telecronisti per la finale dei Mondiali di calcio in Qatar in programma domenica 18 dicembre: saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Non ci sarà dunque Lele Adani. L’opinionista sportivo ha commentato molte gare dei Mondiali partite trasmesse in diretta e ha diviso gli spettatori tra suoi sostenitori e suoi oppositori per l’emozione che accompagna ogni suo commento, in particolare nelle gare dell’Argentina. “Io non tifo Messi, ma il calcio! Lui ‘maradoneggia‘, fa quello che faceva Diego” la frase che illustra il suo modo di vedere il calcio. Le sue parole in diretta sono diventate spesso virali su tutti i social (nel bene e nel male, si potrebbe dire).

La scelta della Rai è motivata da “banale” gerarchia. Rimedio e Di Gennaro sono anche i telecronisti della Nazionale (che però come sanno tutti non si è qualificata). Adani, ancora insieme a Stefano Bizzotto, sarà la seconda voce per la finalina per il terzo e il quarto posto tra Marocco e Croazia, che si giocherà sabato 17 dicembre.