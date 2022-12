Una “rivoltante volgarità” secondo Chiara Appendino.”Becero sessismo” per Laura Boldrini. Dopo la diffusione del video in cui Silvio Berlusconi promette ai calciatori del Monza “un pullman di tr**e” nel caso in cui vincessero contro Juventus o Milan, arrivano le prima condanne da parte delle esponenti politiche dell’opposizione. Silenzio, invece, dal fronte della maggioranza.

E proprio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la prima donna ad arrivare alla guida di Palazzo Chigi, è stata interpellata dalla deputata M5s Appendino. “I concetti miseri”, ha scritto su Facebook, “ma soprattutto pericolosi, dietro a questa frase di Silvio Berlusconi sono talmente tanti che è difficile anche commentarli. Ora, Berlusconi lo conosciamo, qualcuno dirà che non c’è nulla di nuovo. Peccato però che lui e il suo partito facciano parte della maggioranza di Governo e quindi chiedo a Giorgia Meloni cosa ne pensi lei, la prima donna Presidente del Consiglio, di questa rivoltante volgarità. Tacciamo e facciamo passare questo messaggio alle nostre figlie, Giorgia?”. E ancora: “È ammissibile che le donne siano considerate oggetti sessuali, premi da consegnare come fosse merce acquistata al mercato? Auspico che la Presidente Meloni e tutte le donne e gli uomini di Forza Italia e che compongono questa maggioranza di governo prendano le distanze e condannino queste ignobili parole pronunciate come se nulla fosse, di fronte a centinaia di persone”. Boldrini è invece intervenuta su Twitter per condannare le frasi di Berlusconi. “Parole indegne, ancora più ignobili se a proferirle è un senatore della Repubblica e leader di un partito”, si legge. “Becero sessismo usato come goliardia. Ricordo che Meloni, Salvini e Tajani volevano Berlusconi Presidente della Repubblica”.

Per Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, è ancora più grave che le frasi siano stati pronunciate da chi era stato candidato al Colle dalla destra. “Non siamo sorprese, è il linguaggio con cui ha governato e impoverito l’Italia. È questo il personaggio, che non si smentisce, anzi, insiste, che Giorgia Meloni, Salvini e Tajani avrebbero voluto al Colle? Un vero maestro di vita e politica che dovrebbe uscire per sempre dalla vita pubblica “.

Poco dopo ha parlato, sempre su Twitter, anche il leader di Azione Carlo Calenda: “Che schifezza. E che tristezza”, si legge. Mentre la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova ha aggiunto: “Una frase sessista in cui ancora una volta la donna è non un soggetto con piena dignità, ma un oggetto ad uso e consumo degli uomini, un premio per i valorosi. Una visione anacronistica e vergognosa”.