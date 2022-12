“Sono consapevole che prima o poi gli aiuti militari dovranno finire. E finiranno quando ci sarà un tavolo di pace”. A dirlo davanti a Palazzo Madama è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto nella sua replica a seguito delle comunicazioni in aula al Senato sulla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell’Ucraina. Stessa linea tenuta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, nelle sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, ha ribadito: “Lo spazio di manovra per il cessate il fuoco” in Ucraina “appare oggi assai limitato”. Palazzo Madama ha poi approvato la risoluzione di maggioranza presentata dopo le comunicazioni del ministro della difesa sull’invio delle armi con 143 si, 29 no e 1 voto contrario. Approvate anche le due risoluzioni sulle quali il governo aveva dato parere favorevole con alcune riformulazioni: quella che ha come prima firmataria la senatrice del terzo Polo Raffaella Paita, che passa con 28 no e 144 si e quella del Pd, che ottiene il via libera sempre con 28 no, 144 sì e un astenuto.

Meloni: “Continueremo a impegnarci in Ucraina” – Il governo italiano, ha assicurato la premier “ribadisce il pieno appoggio a Kiev in coerenza con lo sforzo dell’Ue, della Nato e delle nazioni a noi vicine. Piaccia o no a chi, per certi versi comprensibilmente, vorrebbe voltarsi dall’altra parte, il conflitto in Ucraina ci riguarda tutti, per questo con convinzione e a viso aperto continueremo a impegnarci per ogni sforzo diplomatico utile per la cessazione dell’aggressione russa”, ha promesso. Ma – chiarisce – per “perseguire l’obiettivo di assistere il popolo ucraino” è necessario “anche l’aiuto militare”, perché “le condizioni possibili per far cessare le ostilità sono due: che uno si arrenda, ma se fosse l’Ucraina non sarebbe pace, ma invasione, oppure che tra le forze in campo ci sia un sostanziale equilibrio, uno stallo”, che costringa “chi ha mosso l’invasione a desistere e venire a più miti consigli”.

L’Unione europea, ha detto Meloni, deve “assumere un ruolo più incisivo appropriandosi della sua vocazione geografica e geopolitica a beneficio della sicurezza dell’intero continente”. La crisi ucraina “ha mostrato come dinanzi alle minacce la compattezza e il ruolo politico dell’Unione sia essenziale”. L’Italia, dal canto suo, “sostiene una più stretta collaborazione tra Ue e Alleanza atlantica, e una rinnovata unità di intenti nei settori di interesse comune”. Il Consiglio europeo di giovedì e venerdì, ha ricordato, “avrà in agenda temi importanti sui quali l’Italia ha tutte le carte in regole per offrire il suo contributo autorevole”: in particolare “riaffermerà l’importanza del tema della sicurezza alimentare globale”, che “riguarda in questo caso sia l’Ucraina, sia Stati e regioni del mondo colpiti duramente dall’aumento dei prezzi di prodotti alimentari di prima necessità. Contrastare la carenza di cibo è sicuramente un dovere morale dell’Unione, ma riguarda strettamente anche la sicurezza europea, perché saremmo direttamente investiti dalle conseguenze dell’instabilità dei Paesi africani in difficoltà alimentare”. E “non dobbiamo consentire che Putin utilizzi la carenza di cibo come arma contro l’Europa, come già sta facendo con il gas e il petrolio”.

Crosetto: “L’intransigenza dimostrata dalla leadership russa non lascia spazi al negoziato” – Per Crosetto a bloccare ogni cessate il fuoco è Mosca: “L’intransigenza dimostrata dalla leadership russa non lascia spazi per intraprendere un negoziato”. Il ministro ha quindi sostenuto che in un eventuale sesto pacchetto di aiuti militari, sulla base di esigenze manifestate, verrà seguita la stessa procedura attuata dall’esecutivo Draghi “contenuto del decreto secretato e passaggio con il Copasir”.

“Tutti all’interno e al di fuori di quest’aula siamo per la pace e ripudiamo la guerra come strumento di offesa, tutti nessuno escluso”, ha detto ancora Crosetto al Senato. “Non voglio nascondere al Parlamento che quello che abbiamo fatto e stiamo facendo, pur non comportando oneri diretti e immediati nel lungo periodo, potrebbe incidere sulle nostre capacità”. Per il ministro “non esiste altra possibilità che supportare l’Ucraina affinché possa difendersi e costruire le condizioni per un tavolo di pace nel quale non sia l’invasore a dettare le condizioni”. E se “per Putin questa guerra doveva durare cinque giorni”, occupando quel Paese, mettendo un governo fantoccio e annettendo territori, bisogna “cercare di far capire alla Russia che quel progetto è fallito e per farlo dobbiamo arrivare al tavolo di pace. Non ci sono molte le alternative, rispetto a quello che adesso stiamo facendo, per arrivare al tavolo di pace”. Su questo per Crosetto “è necessaria una figura solida e autorevole per avviare un processo di pace solido e definitivo, mi auguro che tale ruolo possa essere assunto dall’Ue perché, nonostante le iniziative sanzionatorie e il finanziamento degli aiuti militari a Kiev, detiene un peso internazionale e una conoscenza degli attori in campo tale da potersi comporre per ricoprire questo fondamentale ruolo di mediazione”. Ma, ha detto il ministro, “anche se arriverà un tavolo di pace, sicuramente i rapporti con la Russia non ritorneranno a breve“.