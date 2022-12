“L’intransigenza dimostrata dalla leadership russa non lascia spazi per intraprendere un negoziato per una pace giusta“. Lo ha detto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante le comunicazioni in Aula al Senato sulla proroga dell’invio di armi all’Ucraina. “Tutti siamo per la pace e tutti ripudiamo la guerra, all’interno e all’esterno di quest’Aula, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Tutti nessuno escluso”. E poi in un altro passaggio: “Sugli aiuti militari all’Ucraina, il governo Meloni ha attuato gli impegni assunti precedentemente dalle istituzioni italiane. Trovo le polemiche incomprensibili e inutili“