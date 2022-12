Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì hanno contratto l’influenza australiana. A comunicarlo lei stessa tramite una storia Instagram arrivata nella notte. Uno sfondo nero, semplice, con una scritta bianca che dà subito all’occhio: è così che Belen, conduttrice e showgirl argentina, ha fatto sapere ai suoi milioni di follower cosa sta succedendo a lei e alla figlia avuta con Antonino Spinalbese. “Ciao a tutt*! Io e Luna ci siamo beccati una brutta influenza e stiamo cercando di tornare in sesto! Incrociamo le dita tutti per affrontare al meglio la puntata di domani di @redazioneiene”, si legge oggi sul suo profilo Instagram. Aggiunge poi: “Grazie a tutti voi per l’affetto che dimostrate a me ogni volta che mi succede qualcosa di non super carino. Io e Luna ci siamo prese credo la variante australiana che devo dire è tostissima“.

Subito dopo, ha pubblicato un reel in cui si mostra insieme alla figlia, con gli occhi lucidi e il contorno labbra rosso: “RIPRENDENDO LE FORZE, ma qualche sorriso inizia ad uscire”, scrive. Subito i commenti di vicinanza, tra cui quello di una donna che scrive: “Buona guarigione. Anche il mio piccolo ha la febbre”. Immediata la replica di Belen: “Quanto mi dispiace! Quando si ammalano i bimbi è terribile per noi!”. Cogliendo così l’occasione per aggiungere: “Mi raccomando proteggete i vostri bambini perché i reparti pediatrici degli ospedali sono affollati dai bambini con problemi respiratori, problemi dovuti a questa variante”.