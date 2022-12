Chiara Ferragni condivide sempre tutto con i suoi follower, dalle gravidanze alle crisi di pianto e adesso anche la sua nuova casa. Nelle ultime ore ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram alcune storie che mostrano come stanno procedendo i lavori per la costruzione del nuovo appartamento. Storie che aveva già fatto a fine estate, quando ancora erano solo quattro mura spoglie e si lasciava spazio solo all’immaginazione e ai sogni.

La nuova abitazione non sarà molto distante da quella dove vivono ora. Si trova sempre a CityLife, a Milano, ed è un attico a più piani che sorge all’interno delle nuove Residenze Libeskind 2, le quali godranno di una vista mozzafiato dello skyline di Milano. Il palazzo in costruzione si troverà di fronte alle Tre Torri e la casa dei Ferragnez sarà collocata in una delle penthouse del complesso residenziale. Si tratta di palazzine ricche di lusso, saranno circondate da ampi giardini, con una grande piscina ma anche una palestra, e, immaginiamo, un’enorme cabina armadio.

La progettazione dell’interno della casa è stato affidato agli architetti, nonchè amici della stessa coppia, Filippo Fiora e Federico Sigali. Sarà un’abitazione molto spaziosa dove non mancherà certo la luce dal momento che è circondata da grandi finestroni. Protagonista sarà poi un’imponente e tortuosa scala a chiocciola, visibile dalle stesse foto pubblicate dalla Ferragni. Da queste è inoltre possibile notare come gli infissi sono già stati installati e gli impianti sono conclusi: il trasloco della famiglia più seguita sui social è infatti previsto per il 2023 e i fan non vedono l’ora di assistere all’home tour completo.