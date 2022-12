“Ong? Sono orgoglioso di quello che il governo e il ministro Piantedosi stanno facendo e ottenendo in sede europea visto che sono ripresi i collocamenti che erano fermi da troppo tempo. Le espulsioni in Lombardia non sono un brutto segnale e non le ritireremo ma non voglio litigare con il sindaco Gualtieri. Il nostro obiettivo è vincere sia nel Lazio sia in Lombardia. Il candidato del Lazio lo aspettiamo con ansia. Le liste della Lega sono essenzialmente pronte e aspettiamo che l’intero centrodestra prosegua”. Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, a margine del sopralluogo al cantiere della stazione Colosseo della metro C.