“Proporrò di votare un mandato a fare l’accordo di federazione con Azione e Carlo Calenda“, con queste parole Matteo Renzi ha aperto l’assemblea nazionale di Italia Viva in corso a Milano. “Vi chiederò di fare una federazione e non un partito da subito e questo porterà Italia Viva a cambiare un po’ fisionomia”, ha aggiunto Renzi sottolineando che “avremo bisogno di fare un tesseramento per il 2023 e poi proporrò, una volta fatta la federazione, di fare modifiche con un impegno: che io non lascio il campo“. “Mi auguro che nel 2024 il partito unico sia la casa definitiva dei nostri progetti politici, europei ed italiani, lo faremo con Italia Viva e con l’obiettivo della Scelta”, acronimo di Salute, Cultura, Europa, Territorio e Avvenire. “E lo faremo soprattutto sapendo che sì, di tempo ne abbiamo un po’ meno, di entusiasmo così così, ma chi è stato oggetto di tutte le aggressioni di cui siamo stati oggetto noi dà del tu alla libertà e ha tanta voglia di futuro”, ha proseguito il leader di Italia Viva.

Renzi si rivolge poi al suo ex partito. “Voglio fare un augurio agli amici del Pd: ricordatevi che c’è stato un tempo in cui il Pd vinceva le elezioni, in cui prendevamo il 40,8%. Quella stagione è finita perché avete portato in guerra chi vi portava a vincere”. Il leader di Italia Viva afferma: “Siamo legati alla comunità del Pd con un sentimento di affetto, noi non siamo avversari, siamo da un’altra parte e non abbiamo mai concepito questa nostra esperienza come una rivalsa”. Con il Pd “abbiamo un rapporto complicato” e in queste ore “tanti ex amici mi dicono ‘Matteo se solo fossi rimasto sarebbe stata un’altra storia“. Ma “vorrei dire a questi amici – ha concluso – che, se noi fossimo rimasti nel Pd, non avremmo mai potuto giocare il nostro ruolo come in questi mesi. Se fossimo rimasti nel Pd avremmo al governo ancora Conte e non avremmo mai avuto Draghi”.

L’ex segretario del Pd prosegue “In bocca al lupo a Bonaccini e a Schlein che si è fatta candidare da noi. Lei e Brando Benifei – ha aggiunto Renzi – se non avessero avuto un partito che scommise sulla rottamazione non sarebbero mai andati al Parlamento europeo, lo dico così ci togliamo un po’ di sassolini”. A stretto giro la replica di Elly Schlein che da Roma replica: “A Renzi, che dice di averci portato in Parlamento, dico di non dimenticare che per quanto mi riguarda a portami in Parlamento furono 50 mila preferenze. Renzi ha il merito di aver spinto me e tanti altri fuori dal Pd con una gestione arrogante. Ha ridotto il Pd in macerie e poi se n’è andato”

Dopo lo sfogo anti Pd Renzi propone allo stesso partito un’alleanza in Lombardia. – “Se domani mattina un rinsavimento complessivo porta Pierfrancesco Majorino ad accettare di fare il vice di Letizia Moratti, a febbraio in Lombardia si vince dopo 30 anni e la Regione cambia colore. Io non credo che con questo appello si fermerà il Pd, ma ci spero fino all’ultimo”. Lo ha detto Matteo Renzi durante l’assemblea nazionale di Italia Viva a Milano. In Lombardia si potrebbe persino vincere – ha aggiunto – ma l’allergia alla vittoria che ha caratterizzato l’azione del Pd alle politiche si è trasmessa per contagio anche al Pd lombardo”. Secondo Renzi “è evidente che Moratti non viene dalla cultura politica di sinistra, ci eravamo arrivati anche noi a questo”. Ma dopo il reintegro dei medici no-vax “ha scelto di dare un segnale e lo sanno anche gli amici del Pd lombardo”. E comunque “lo dico anche al sindaco di Milano Giuseppe Sala di cui apprezzo la capacità amministrativa, un po’ meno la visione politica – ha proseguito – se vogliamo vincere in Lombardia la possibilità di fare un ticket Moratti-Majorino ci farebbe andare in vantaggio“. Ma “se vi fa schifo vincere e vi fa piacere perdere – ha concluso Renzi – allora tenete Majorino e l’importante sarà partecipare”.

Renzi annuncia poi il voto contrario alla legge di bilancio senza però escludere qualche apertura verso il governo. Alla legge di bilancio “continuiamo a votare no” ma se alcune singole proposte “vengono accolte noi siamo entusiasti. Questo, e lo dico ai commentatori, vuol dire fare la stampella? O dare una mano a riscrivere una legge di bilancio scritta male?”, spiega Renzi che aggiunge: “Questa legge di bilancio si può sintetizzare con due parole: benzina e sigarette. Ed è subito prima Repubblica. Finita la Repubblica delle banane e la pacchia – ha concluso Renzi parafrasando il premier Giorgia Meloni – adesso la benzina si paga anche di più”. “Noi la ruota di scorta del governo? Conoscendo la modestia che unisce me, Carlo Calenda e tanti di noi… come fa la gente come noi ad accettare di essere una ruota di scorta?”. Così Matteo Renzi durante l’assemblea nazionale di Italia Viva a Milano. “Noi abbiamo l’umile consapevolezza di essere il motore, il volante e l’acceleratore”, ha proseguito Renzi che tornando a poi rivolgersi agli “amici” del Pd affonda: “Siete voi che viaggiate con il freno a mano tirato da mesi”.

Renzi riesuma infine il tormentone Mes (il fondo salva stati dell’Unione europea), una sorta di ossessione nelle ultime fasi del governo Conte e poi totalmente dimenticato con Draghi a palazzo Chigi. “I 37 miliardi di euro del Mes o li prendi ora o non li prendi più. La situazione dei mercati rende conveniente prendere quei denari”. Così Matteo Renzi all’assemblea nazionale di Italia Viva a Milano. “L’Europa sta perdendo il proprio ruolo, non dirlo significa negare la realtà. Compiacersi di una nostra presunta centralità significa chiudere gli occhi”. Così Matteo Renzi durante il suo discorso all’assemblea nazionale di Italia Viva a Milano. “Tra Stati Uniti e Cina – ha aggiunto – si gioca la partita del 21esimo secolo e l’Europa deve essere protagonista”.

Inoltre, “quello che sta accadendo nel silenzio in Iran non può vederci spettatori distratti”, ha concluso Renzi ringraziando il ministro degli Esteri Antonio Tajani per “aver fatto di tutto per aver riportato Alessia Piperno a casa dalla carceri iraniane dove ci sono state troppe persone torturate nel silenzio”.