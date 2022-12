Parte da Napoli il tour del M5s in difesa del reddito di cittadinanza. A Scampia il leader pentastellato e l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, hanno incontrato i percettori e ascoltato le loro storie con la promessa di portare a Roma, all’attenzione del governo, i timori di chi rischia di perdere tutto, di nuovo. ”Saremo in tutte le piazze d’Italia, questa per noi è una battaglia permanente – dice Giuseppe Conte dal palco – non è che approvata la manovra il nostro percorso politico finisce. Abbiamo preso degli impegni con i cittadini e siamo e saremo quelli che cercheranno sempre di rafforzare un sistema di protezione sociale. Quella del reddito di cittadinanza è una riforma da portare avanti, non va smantellata”.

Abbiano bisogno di un sistema di protezione sociale, anche l’Istat ha certificato che il reddito ha salvato un milione di cittadini dalla povertà. Dobbiamo quindi lavorare, adesso, per migliorare le politiche attive – continua Conte – questo significa sollecitare i presidenti di Regione a rafforzare i centri per l’impiego, completare la piattaforma informatica per collegare le informazioni e farle circolare tra agenzia nazionale del lavoro, centri dell’impiego e agenzie private. Ma togliere il reddito di cittadinanza – conclude – significa gettare nella miseria persone che hanno grandissime difficoltà. Temo che lo stop al reddito di cittadinanza possa scatenare disordini sociali ed è per questo che saremo in tutte le piazze, perché cercheremo di canalizzare e offrire una rappresentanza politica alla disperazione della gente”.