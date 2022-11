Nell’ambito dell’indagine per disastro e omicidio colposi aperta dopo la mega-frana sull’isola d’Ischia – otto le vittime accertate finora – la Procura di Napoli acquisirà anche le pec che l’ex sindaco di Casamicciola, l’ingegner Giuseppe Conte, ha inviato alle autorità locali nei giorni precedenti alla frana di sabato 27 novembre, segnalando il rischio idrogeologico e chiedendo di evacuare l’area. Lo riportano i quotidiani locali. Conte, primo cittadino del borgo isolano dal 1990 al 1992, ha detto al Corriere di aver inviato un totale di 23 mail certificate “al prefetto di Napoli, al commissario prefettizio di Casamicciola, al sindaco (di Napoli, ndr) Manfredi e alla Protezione civile Campania”, segnalando “il pericolo per la popolazione della zona” a causa delle abbondanti precipitazioni previste. “Ho mandato questi messaggi come privato cittadino anche se ormai sono un pensionato. Non è però la mail inviata da un mitomane o da chi gioca a fare la Cassandra: mi sono qualificato come ex sindaco, ma soprattutto come ingegnere ed ex funzionario della Regione Campania per il Servizio acque e acquedotti”, ha spiegato al Messaggero.

Intanto proseguono senza sosta le ricerche delle quattro persone ancora disperse, in una corsa contro il tempo prima dell’arrivo di nuove piogge che complicherebbero i soccorsi. Dopo i ritrovamenti dei corpi dei tre fratellini Monti (Michele di 15 anni, Francesco di 11 e Maria Teresa di 6) si cercano i loro genitori, Gianluca Monti e Valentina Castagna. Gli altri due dispersi sono Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella (31 anni, la prima vittima ritrovata) e un’altra giovane donna. Come ha riferito il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, i feriti restano cinque, di cui solo uno trasportato fin da subito all’ospedale Cardarelli di Napoli. Gli sfollati sono 230. Martedì alle 10:30 a Casamicciola è in programma un un vertice unitario del Centro coordinamento soccorsi e del Centro operativo comunale, presieduto dal commissario straordinario del Comune Simonetta Calcaterra, nominata dal Consiglio dei ministri commissario per l’emergenza. La Procura nominerà un pool di consulenti per svolgere verifiche rispetto ai territori e le abitazioni colpite dalle frane.