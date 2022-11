Li aspettavano al varco e li hanno sorpresi prima ancora di arrivare sul luogo della rapina: i carabinieri di Penne hanno fermato e arrestato tre rapinatori con un finto posto di blocco sulla strada che conduce all’ufficio postale di Turrivalignani che i malviventi avevano intenzione di svaligiare. L’episodio risale a sabato: in un video realizzato dai Carabinieri si vede l’arresto dei tre, circondati da un imponente schieramento di auto dei militari. La banda voleva approfittare della chiusura del municipio che insiste nello stesso stabile che ospita l’ufficio postale. Nell’auto dei banditi sono stati ritrovati una pistola, delle fascette di plastica e delle radio trasmittenti. La procura di Pescara ha disposto ulteriori indagini e nelle perquisizioni scattate a seguito dell’arresto sono stati ritrovati un fucile a canne mozze illegalmente detenuto e munizioni, dieci grammi di hashish e attrezzature per riprodurre targhe auto, utilizzate per depistare i controlli.