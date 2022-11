Sono almeno 12 i dispersi accertati della frana a Casamicciola Terme, comune dell’isola di Ischia, secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine sul territorio. Ma sono in corso accertamenti per verificare se vi siano altre persone coinvolte. Sui luoghi del disastro sono arrivate tutte le forze dell’ordine e le associazioni di protezione civile del territorio. Da Napoli sono in arrivo uomini e macchine movimento terra dei vigili del fuoco.