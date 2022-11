Battibecco tra Giorgia Meloni e alcuni giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione della legge di Bilancio. I cronisti presenti in sala hanno chiesto più tempo per fare le domande alla presidente del Consiglio e ai suoi ministri. Lei, inizialmente, ha protestato per via di un impegno istituzionale non rinviabile: “Non è colpa mia. C’ho il presidente di Confartigianato che sta aspettando me”. Poi ha accusato i giornalisti di essere stati “assertivi” in altre circostanze (l’ipotesi è che si riferisse al periodo del governo di Mario Draghi) e di non essere stati “coraggiosi”. Infine ha “ceduto”: “Avanti con le domande, altrimenti scrivete che non vi rispondo”.