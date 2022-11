Noemi si lascia andare, lo fa con consapevolezza. Lo fa a Belve, con una Francesca Fagnani perfetta. La cantante, della quale si è tanto parlato anche per via della sua trasformazione fisica, racconta di come a Sanremo 2018 in lei sia scattato qualcosa a causa di un meme nel quale veniva messa a confronto con Michelle Hunziker, una magra e lei “abbondante” (era bellissima Noemi, come lo è oggi): “Mi sono sentita ferita, in quella foto per la prima volta ho visto la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene. Mi sono fatta un pianto e quella è stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa”. Diverse domande anche sul rapporto col papà, che per anni è stato il suo manager: “Pensa che suo padre che lei ha assunto come manager abbia sempre agito per il suo interesse o qualche problema finanziario gliel’ha creato?”, la domanda di Fagnani. Noemi: “Senza dubbio delle cose non sono andate bene, ma non volevo che lui si sentisse responsabile… Tante volte uno mette il cavallo dove vuole il padrone, ero io che gli avevo dato troppe responsabilità”.